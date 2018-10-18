الهلال يستعد للديربي.. والحافظ يطير للبرازيل

الرياض- البلاد

واصل فريق الهلال، تدريباته استعداداً لمواجهة الشباب مساء السبت المقبل. بدأ المدرب جيسوس مران الفريق بتطبيق عدد من التدريبات التكنيكية، وفرض الجهاز الفني تدريبات مخصصة في حالتي الدفاع والهجوم، واختتم التدريب بمناورة على ثلث مساحة الملعب. من ناحية أخرى، واصل اللاعبون غوميز، ومختار فلاته، وعمر خربين، ونواف العابد برامجهم التأهيلية.

وتواجد سلمان الفرج في العيادة الطبية بعد تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ في مباراة منتخبنا الوطني أمام البرازيل، فيما غادر عبدالله الحافظ إلى البرازيل للاطمئنان على حالته بعد أن أنهى برنامجه العلاجي.