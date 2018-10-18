الرياضة

الهلال يستعد للديربي.. والحافظ يطير للبرازيل

كتبه Gamal salehaccess_time6 / صفر / 1440 هـ      18 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

واصل فريق الهلال، تدريباته استعداداً لمواجهة الشباب مساء السبت المقبل. بدأ المدرب جيسوس مران الفريق بتطبيق عدد من التدريبات التكنيكية، وفرض الجهاز الفني تدريبات مخصصة في حالتي الدفاع والهجوم، واختتم التدريب بمناورة على ثلث مساحة الملعب. من ناحية أخرى، واصل اللاعبون غوميز، ومختار فلاته، وعمر خربين، ونواف العابد برامجهم التأهيلية.

وتواجد سلمان الفرج في العيادة الطبية بعد تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ في مباراة منتخبنا الوطني أمام البرازيل، فيما غادر عبدالله الحافظ إلى البرازيل للاطمئنان على حالته بعد أن أنهى برنامجه العلاجي.

Gamal saleh

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