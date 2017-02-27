الهلال يستعد للريان بمناورة تكتيكية

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الرياض ـــ البلاد

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر أمس مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه فريق “الريان القطري”، مساء غد ، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2017م،

حيث تركّزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية؛ إذ عمد الجهاز الفني في الجزء الأول من المران على تطبيق عدد من التدريبات اللياقية، قبل أن يفرض مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” مناورة على كامل مساحة الملعب، طبّق من خلالها عددا من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها باللقاء،

من جانبه واصل اللاعب “سالم الدوسري” برنامجه العلاجي؛ بعد تعرّضه لإصابة في مشط القدم، فيما أدى الثنائي “مجاهد المنيع، وفهد الثنيان” برنامجيهما التأهيليين.