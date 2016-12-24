الهلال يستعد للنصر بمناورة ومران لياقي للعابد

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الرياض ـ البلاد

أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس ، تدريباته الاعتيادية، على ملعب الأمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز بمقر النادي. وأدى المشاركون بصفة أساسية في لقاء “الباطن” مرانًا لياقيًا بالجري، وأداء تدريبات بدنية،

في الوقت الذي أجرى فيه بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا، تركّز على الجوانب الفنية، إذ عمد الجهاز الفني -في الجزء الأول من المران- على تطبيق عدد من التدريبات اللياقية، تلاها تدريبات التسديد على المرمى، والكرات العرضية،

قبل أن يفرض مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” مناورة على ربع مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.

فيما خضع اللاعب “نواف العابد” لمران لياقي بالجري، وأداء تدريبات لياقية باستخدام الكرة، في حين واصل اللاعب ياسر القحطاني برنامجه التأهيلي بالجري.