الهلال يستعيد نغمة الانتصارات أمام التعاون.. والاتحاد يسقط أمام الفيحاء

متابعة- عبدالعزيز عركوك

اختتمت أمس مباريات جولة ” البيعة” في الدوري السعودي للمحترفين، بلقاءين، ففي جدة، تمكن فريق الفيحاء، من مواصلة نتائجه المميزة، وحقق الفوز أمس، على الاتحاد، على ملعب الجوهرة، بهدف نظيف. سجل هدف الفيحاء الكولومبي دانيلو أسبريلا في الدقيقة (72)، فرفع الفيحاء رصيده إلى 19 نقطة ليحتل المركز الثامن في جدول الترتيب، بعدما حقق الانتصار الأول له هذا الموسم خارج ملعبه. وفشل الاتحاد في الوصول إلى المركز الثالث، بعد أن تجمد رصيده عند 22 نقطة، في المركز الخامس، خلف الفيصلي، والنصر، ولهما نفس الرصيد من النقاط 24 نقطة. وكان الفيحاء قد حقق مفاجأة مدوية في الجولة الماضية، بعدما فاز على الهلال، بهدفين لهدف في لقاء ضمن الجولة الـ 14 للمسابقة. وفي الرياض، استعاد الهلال نغمة الانتصارات بالفوز على ضيفه التعاون بهدف دون رد، بعد سقوطه المفاجئ الجولة الماضية على يد الفيحاء (2-1). سجل هدف المباراة الوحيد الظهير ياسر الشهراني، بعد عمل جماعي رائع في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

فرفع الهلال رصيده إلى 30 نقطة، ليضيق الخناق على الأهلي المتصدر (31 نقطة)، ويتبقي له مباراتان مؤجلتان أمام الفيصلي، والاتفاق، فيما تجمد رصيد التعاون عند 17 نقطة. خاض الهلال المباراة، في ظل غياب أكثر من 9 لاعبين من أهم عناصره الأساسية، ولكنه استطاع تحقيق النقاط الثلاث.