الهلال يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري بفوز صعب على الفيحاء

بدأ فريق الهلال حملة الدفاع عن لقب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه الفيحاء بهدف دون رد اليوم في الجولة الأولى من المسابقة.

وشهدت الجولة أيضاً فوز الشباب على الاتحاد بهدف دون رد ، فيما تعادل الفيصلي مع الباطن بهدف لكل منهما ، كذلك تعادل القادسية مع الفتح بدون أهداف.

وكان الهلال تقدم بهدف سجله محمد كنو في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، وشهدت المباراة طرد عمر العودة لاعب الفيحاء في الدقيقة 63 وطرد سالم الدوسري لاعب الهلال في الدقيقة 74 وطرد عبد الله إبراهيم لاعب الفيحاء في الدقيقة 80 ، وبذلك يحقق الهلال أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم بينما يظل فريق الفيحاء بلا نقاط.

وفي المباراة الثانية حقق فريق الشباب فوزاً صعباً على الاتحاد بهدف نظيف سجله ناصر الشمراني في الدقيقة 79 ، ليحقق الشباب أول ثلاث نقاط له بالدوري والاتحاد بلا نقاط ، فيما حول الباطن تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه الفيصلي إلى تعادل بهدفين ، وتقدم الفيصلي بهدفين سجلهما روجيرو كوتينيو في الدقيقة 29 ومحمد مجرشي في الدقيقة 41 ، فيما قلص الباطن النتيجة بهدف سجله عزيز بوهدوز في الدقيقة 56 قبل أن يسجل جون أرانجو هدف التعادل للباطن في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليحقق كل فريق نقطة في مستهل مشواره ببطولة الدوري.

وفي المباراة الرابعة، تعادل القادسية مع ضيفه الفتح بجون أهداف ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.