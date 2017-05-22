الهلال يصل مسقط للقاء خوزستان الإيراني

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مسقط- وكالات

وصلت بعثة فريق الهلال إلى مسقط؛ استعداداً لخوض لقاء استقلال خوزستان الإيراني في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا مساء الثلاثاء. وقال الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر شبكة “تويتر”: إن الفريق الهلالي سافر إلى مسقط؛ تحضيراً للقاء الاستقلال في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا. وكان الهلال قد أدى أمس مرانه الرئيس؛ تحضيراً للقاء الفريق الإيراني، حيث وضع الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق طريقة اللعب، واستقر على التشكيلة التي ستخوض اللقاء.