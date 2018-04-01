الهلال يطير لمواجهة الزعيم

الرياض- البلاد

غادرت بعثة الفريق الكروي الأول لنادي الهلال مدينة الرياض متجهة إلى مدينة العين الإماراتية. وترأس بعثة الهلال نواف بن سعد، رئيس النادي، استعداداً لمواجهة نادي العين الإماراتي، مساء الغد، ولم يتواجد الثلاثي سلمان الفرج، نواف العابد، ومختار فلاتة ضمن البعثة المتجهة إلى الإمارات. ويواجه الهلال نظيره العين، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا. ويحتل الهلال المركز الأخير في ترتيب مجموعته برصيد نقطتين حصدهما من تعادلين وهزيمتين. يذكر أن الهلال يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين.