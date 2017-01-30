الهلال يعاود تدريباته استعدادا للقادسية .. ودياز يركز على اللياقة

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الرياض – البلاد

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء أمس تدريباته اليومية بعد تغلّبه مساء أمس على الاتفاق بهدف نظيف ، حيث أجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في اللقاء مرانًا استرجاعيًا، في الوقت الذي أدى فيه بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركّز على الجوانب اللياقية والفنية،

حيث طبّق الجهاز الفني عددًا من التدريبات اللياقية والفنية، قبل أن يفرض مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” تدريبات فنية منوّعة، اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

وتأتي هذه التدريبات استعدادًا لمواجهة ضيفه فريق القادسية يوم الخميس المقبل، ضمن لقاءات دوري جميل للمحترفين.