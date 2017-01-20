الهلال يعاود تدريباته والحافظ يشارك

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الرياض ـ البلاد

عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم صباح أمس تدريباته؛ بعد تغلبه مساء أمس الأول على نظيره “القيصومة”، بهدفين لهدف، ضمن الدور الـ٣٢ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين،

حيث أجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في اللقاء مرانًا استرجاعيًا، في الوقت نفسه أدى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا، تركّز على الجوانب الفنية،

إذ طبّق الجهاز الفني -في بدايته- عددًا من التدريبات اللياقية والبدنية، قبل أن يفرض مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” مناورة على ربع مساحة الملعب.

هذا وقد شهد المران مشاركة اللاعب “عبدالله الحافظ” بتدريبات الفريق الجماعية والمناورة التي فرضها المدير الفني “رامون دياز”؛ وذلك بعد أن أنهى برنامجه اللياقي.