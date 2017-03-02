الهلال يعاود تدريباته والدوسري والثنيان يغيبان

شارك عبر واتساب

الرياض ـ البلاد

عاود الفريق الهلالي الأول لكرة القدم أمس تدريباته؛ بعد تغلّبه على ضيفه “الريان القطري” بهدفين لهدف، قادته لاقتسام صدارة مجموعته مع بيروزي الإيراني؛

حيث أدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في اللقاء تدريبات استرجاعية في صالة الإعداد البدني، في الوقت الذي أجرى فيه بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا اشتمل على الجانبين البدني والفني، تخلّله تدريبات فنيّة،

اختتمه مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” بمناورة على جزء من مساحة الملعب، ، في حين واصل الثنائي “فهد الثنيان، وسالم الدوسري” برامجهما التأهيلية.