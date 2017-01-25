الهلال يعاود تدريباته والفرج يغيب

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الرياض ـ البلاد

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عصر أمس تدريباته اليومية بعد تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بتغلّبه على الوحدة أمس الأول

حيث أجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في اللقاء تدريبات استرجاعية، في الوقت نفسه أدى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركّز على الجوانب الفنية، تخلّله تدريبات فنية في حالتي الدفاع والهجوم،

اختتمه مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” بتدريبات التسديد على المرمى والكرات العرضية،

في حين لم يشارك اللاعب “سلمان الفرج” بالمران؛ نظير ارتباطه بتصوير إعلان دعائي خاص بالمنتخب السعودي الأول لكرة القدم. فيما واصل اللاعب “مجاهد المنيع” برنامجه العلاجي والتأهيلي في عيادة النادي.