الهلال يعتذر عن (السوبر)

جدة – عبدالعزيز عركوك

تواصل الإدارة الاتحادية مهامها لمعرفة مصير مشاركة المحترف البرازيلي جوناس دي سوزا في نهائي السوبر أمام الهلال، بعد أن تداولت الأنباء خلال الأيام الماضية، عن عدم أحقيته بالمشاركة بعد حصوله على بطاقة حمراء في آخر مواجهاته بالدوري البرازيلي الموسم الماضي،

حيث ستطالب الإدارة الاتحادية بالسماح للبرازيلي بالمشاركة على اعتبار أن المباراة تشريفية، وفي حالة وجوب تعرض اللاعب للإيقاف يتم تحويل العقوبة إلى أولى مواجهات الاتحاد الرسمية في مسابقة الدوري أمام الشباب.

هذا وقد واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته اليومية والمكثفة أمس على فترتين صباحية ومسائية، استعدادا لنهائي السوبر بعد خوض الفريق اللقاء الودي الأخير الثلاثاء الماضي أمام فريق ريدينغ الانجليزي، وتشير المصادر بأن الفريق في كامل جاهزيته ولا توجد أي إصابات عدا الحارس فواز القرني الذي تأكد غيابه عن المواجهة، ومن المنتظر أن تصل اليوم الخميس البطاقة الخاصة بالمهاجم البرازيلي رومارينهو دا سيلفا ليتمكن اللاعب من المشاركة أيضاً في النهائي.

من جانبه وصلت رابطة مشجعي نادي الاتحاد إلى لندن اليوم (الخميس) بقيادة رئيس الرابطة (العندليب) صالح القرني ونائبه حمدان المغربي وقد تكفلت إدارة النادي بكافة مصاريف الأعضاء في لندن لدعم ومساندة الفريق لتحقيق أولى بطولات الموسم.

على صعيد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، لم يشارك المدافع الدولي ياسر الشهراني خلال مران أمس، لشعوره بآلام في العضلة الضامة، حيث واصل لاعبو الزعيم تدريباتهم استعداداً لمباراة السوبر أمام الاتحاد، كما كثف البرتغالي خورخي جيسوس التمارين اللياقية والفنية، داخل صالة الإعداد البدني، وفي ملعب التمرين، كما عمد الجهاز الفني إلى تطبيق تدريبات بناء الهجمة وإنهائها بالشكل السليم، إضافة إلى تطبيقه عدداً من الجمل الفنية، وعقب نهاية المران غادرت البعثة مدينة برمنغهام، متجهة إلى العاصمة الإنجليزية لندن.

من جانب آخر قررت إدارة الهلال الاعتذار رسمياً عن مباراة السوبر السعودي المصري لأبطال الدوري، نظراً لعدم تأكيد يوم الثامن من شهر نوفمبر القادم موعداً للمباراة، والذي اتفق عليه اتحاد البلدين الشقيقين، وبعثت إدارة الزعيم موافقتها الرسمية منذ إبلاغها بالموعد.

وأكدت إدارة النادي التأكيد على اعتزازها الكبير بالبطولات الأخوية، التي تجمع الفرق السعودية بشقيقتها المصرية، وترفض في الوقت ذاته أي تأخير بتحديد موعد إقامتها مما يربك تحضيرات الفريق في منافساته المقبلة، كونها اعتادت على التعامل باحترافية، وفق منهجية إدارية واضحة المعالم.