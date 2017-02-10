الهلال يغرد وحيدا في الصدارة والقادسية يلحق بالأهلي أقسى خسارة

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جدة ـ البلاد

وسع الهلال الفارق بينه وبين مطارده الأهلي الى اربع نقاط منفردا في صدارة دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم برصيد 44 نقطة بفوزه على الفيصلي 2 ـ 0 أمس ضمن الجولة الـ18 للمسابقة , في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية

حملا توقيع سلمان الفرج و”السوري” عمر خربين عند الدقيقتين 51 , 78 ليحصد الفريق 3 نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 44 نقطة مواصلاً الصدارة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي الذي تعثر بالخسارة من القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر

حيث واصل القادسية نتائجه المميزة في الجولات الأخيرة التي شهدت فوزه على النصر 3 ـ 2 وتعادله مع الهلال 1 ـ 1 وتمكن من الفوز على الأهلي 4 ـ 1 , سجلها عبدالمحسن فتح الله “هدفين” في الدقيقتين 40 , 45 والبرازيلي بسمارك فيريرا عند الدقيقة 53 ونايف هزازي عند الدقيقة 76 , فيما سجل هدف الأهلي الوحيد محترفه السوري عمر السومة عند الدقيقة 88 . وبهذا الفوز ارتفع رصيد القادسية إلى 20 نقطة في المركز الثامن , وتجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة وبقي ثانياً.