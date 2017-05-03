الهلال يغلق ملف العربي وبينتيلي

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الرياض- البلاد

أغلقت إدارة نادي الهلال ملف الشكاوى المسجلة على النادي، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعد تسديدها المبالغ المتبقية للاعبي الفريق السابقين المغربي يوسف العربي، والذي تبلغ قيمة مستحقاته 3 ملايين يورو، والروماني ميهاي بينتيلي. وكان المهاجم المغربي يوسف العربي قد انضم للفريق الأزرق موسم 2012، مقابل 7 مليون يورو، لكن لم يتمكن من التأقلم مع أجواء العاصمة الرياض، ليغادر إلى نادي غرناطة الإسباني، ليتألق معه، وينافس على لقب هداف الدوري الإسباني. بينما انضم المحترف الروماني ميهاي بينتيلي في موسم 2014، ولكنه لم يقدم المستوى الذي كان ينتظره عشاق الهلال. يذكر أن اللاعبين تواجدا في تشكيلة الفريق العاصمي، خلال فترة رئاسة الأمير عبدالرحمن بن مساعد، والتي استمرت لـ7 أعوام.