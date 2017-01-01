العدد 21801 01 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الهلال يلتهم السكري وعواجي ينقذ الملكي من فخ الفتح

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الهلال يلتهم السكري وعواجي ينقذ الملكي من فخ الفتح
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متابعة- أحمد إلياس – وليد جاد

عزز فريق الهلال صدارته لدوري ” جميل ” للمحترفين لكرة القدم بعد فوزه على التعاون بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما أمس على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن الجولة 15 من المسابقة .

سجل أهداف الهلال ريكارد لاعب التعاون بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة ، وليو هدفين في الدقيقتين 11 و22 وياسر القحطاني من ركلة جزاء في الدقيقة69 ، فيما سجل هدفي التعاون محمد البريك لاعب الهلال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45 وريكاردو ماتشادو في الدقيقة 87 .

وبذلك يرتفع رصيد الهلال إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب ، فيما تجمد رصيد التعاون عند 18 نقطة في المركز السابع .

وفي نفس الجولة خطف فريق الأهلي فوزا مثيرا من الفتح بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ 15 من دوري جميل للمحترفين. استمر التعادل السلبي شعارا للمباراة قبل أن يقول علي عواجي كلمته ويسجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 84، وعاد اللاعب نفسه وسجل الثاني قبل نهاية المباراة بثوان، ليضمن نقاط المباراة كاملة.

وبعد هذه المباراة ارتقع رصيد الأهلي إلى النقطة 34 في المركز الثاني، وتجمد رصيد الفتح عند النقطة 8.

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التصنيف: الرياضة

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