الهلال يمنح ماتيوس مهلة يومين للرحيل

الرياض- البلاد

تأكد بصفة نهائية أن ماتيوس بريتوس، سيكون أول المحترفين الأجانب المغادرين من الهلال، في فترة الانتقالات الشتوية، المرتقب افتتاحها يوم 4 يناير . وتلاقت قناعة إدارة الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، ورغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، بعدم جدوى استمرار اللاعب الأوروجوياني لأسباب فنية، حتى إنه خرج من حسابات المدرب تمامًا في المباريات الأخيرة.

وقد أمهلت الإدارة وكيل اللاعب يومين فقط، وقبل افتتاح فترة التسجيل للموافقة على توقيع مخالصة مالية، وإسقاط اسمه من كشوفات الفريق أو تقديم عرض للموافقة على انتقاله.

ويتردد أن هناك عرضين من المكسيك، الأول قد يرفضه ماتياس بريتوس لضعف المقابل المالي، والثاني أعلى بقليل، وتدور بشأنه مفاوضات لقبوله.