الهلال ينجو من فخ هجر.. وثلاثية قدساوية في شباك جدة والعروبة يقصي أحد

متابعة – حمود الزهراني

نجا فريق الهلال من مفاجأة فريق هجر، القادم من الإحساء بعد فوزه الصعب بهدفين مقابل هدف؛ ليتأهل الهلال للدور القادم؛ حيث كان الفريق الهجراوي ندا قويا للهلال، الذي لم يقدم أداءه المعروف مواصلا مستوياته المتواضعة بالدوري،، حيث أنقذته راية الحكم المساعد من هدف صحيح لفريق هجر، ألغاه الحكم بداعي التسلل رغم عدم تداخل مهاجم هجر في الهجمة إلا بعد عبور الكرة لخط المرمى بكامل محيطها، وفي الدمام تأهل فريق القادسية إلى دور 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه مساء أمس، على فريق جدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية؛ حيث سجل للقادسية عبدالمحسن فلاته هدفا، وإلتون خوزيه هدفين، فيما سجل لفريق جدة مجدي الجهني، وحسن خيبري.

وعلى ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، تفوق فريق العروبة على مستضيفه فريق أحد بهدف دون مقابل ليتأهل العروبة، ويغادر أحد.