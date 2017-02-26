الهلال يواصل استعداده للريان والدوسري يغيب

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

واصل فريق الهلال استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام الريان القطري، حيث أجري تدريبا أمس، على ملعب النادي.

ويستعد الهلال لاستضافة الريان يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

كان الهلال قد اكتفى بالتعادل بهدف لمثله مع بيروزي الإيراني بعمان في مباراته الأولى من المجموعة الرابعة، بينما تصدر الريان المجموعة بفوزه على الوحدة الإماراتي بنتيجة 2-1، وقد أصيب اللاعب سالم الدوسري ، وفقد فرصة المشاركة في مواجهة الريان القطري، وذلك بعد تعرضه للإصابة في التدريب،

وتعرض اللاعب لكدمة أضطر معها لترك التدريب، والتوجه لغرفة العلاج، على أن يجري الفحوصات اللازمة لمعرفة مدى قوة الإصابة، وعدد الأيام اللازمة للعلاج.

وكان الدوسري قد عاد لتوه لمشاركة زملائه التمارين، حيث كان يعاني من إصابته أجبرته الابتعاد عن الملاعب لفترة زمنية.