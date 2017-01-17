الهلال يواصل تحضيراته للقيصومة ويمنح الشمراني اجازة

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الرياض ـ البلاد

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر أمس مرانه الرئيسي؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه “القيصومة”، مساء غد الأربعاء، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الدور الـ٣٢ من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين،

حيث ركّز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” في الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية، إذ طبّق -في الجزء الأول من المران- تدريبات التمرير الدقيق والتحرّك بدون كرة، قبل أن يعمل على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء عبر مناورة على كامل مساحة الملعب، وسط مشاركة اللاعبين الدوليين، بعد فراغهم من المشاركة مع منتخبنا الأول لكرة القدم بمعسكره الذي أقامه في العاصمة الإماراتية “أبوظبي”، في الوقت نفسه واصل اللاعب “عبدالله الحافظ” برنامجه اللياقي بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات باستخدام الكرة. فيما تواجد اللاعب “ناصر الشمراني” عصر أمس في مقر النادي، حيث قدّم طلبًا للجهازين الفني والإداري بإجازة.. بدءًا من أمس وحتّى يوم الجمعة المقبل العشرين من شهر يناير الجاري؛ رغبةً منه في النظر بالعروض المقدّمة له، بعد أن تقدّم بطلب الانتقال من صفوف الفريق، بحثا عن المشاركة بشكل أساسي. هذا ومنحه الجهازان الفني والإداري إجازة حتّى يوم الجمعة المقبل.