الهلال يواصل تحضيراته للكأس… والعابد جاهز

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الرياض- البلاد

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم أمس، تدريباته؛ تحضيرًا للقاء نظيره “الأهلي”، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وتركّزت الحصة التدريبية على النواحي البدنية والفنية؛ إذ أجرى اللاعبون المشاركون في لقاء التعاون تدريباتهم في صالة الإعداد البدني، في الوقت نفسه أدى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا؛ تركّز على الجوانب الفنية، طبّق الجهاز الفني -في بدايته- تدريبات التمرير الدقيق، والتحرّك بدون كرة. فرض بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” مناورة على جزء من مساحة الملعب، شهدت مشاركة اللاعب “نواف العابد”؛ بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، بينما واصل الخماسي “سلمان الفرج، وياسر الشهراني، وياسر القحطاني، ومجاهد المنيع، وليو بوناتيني” برامجهم التأهيلية المعدة لهم مسبقًا.