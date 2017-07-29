الهلال يواصل تدريباته على فترتين ويختتمها بمناورة

الرياض ـ البلاد

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم حصة تدريبة صباحية بمعسكره التحضيري المقام حاليًا بالنمسا؛ استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل 2017 /2018م، حيث تركّزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والبدنية والفنية، إذ بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات الإحماء، تلاها تطبيق عدد من التدريبات البدنية واللياقية، قبل أن يطبّق مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” تسلّم الكرة، والتسديد على المرمى، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.

وفي الحصه التدريبية المسائية ركّز على الجوانب الفنية، إذ عمد الجهاز الفني – في الجزء الأول من المران- إلى تطبيق عددٍ من التدريبات اللياقية باستخدام الكرة، تلاها تطبيق عدد من التدريبات التكنيكية، قبل أن يفرض المدير الفني “رامون دياز” مناورة على كامل مساحة الملعب، شرح من خلالها عددًا من الجمل الفنية.

مرتبط