“الهند” تستثني “المملكة” من فرض رسوم إغراق على واردات مادة (الكحول المشبعة)

أعلنت الهند اليوم ممثلة في “وزارة التجارة والصناعة – الإدارة العامة للإغراق” قبول التماس المملكة العربية السعودية باستثنائها من فرض رسوم إغراق على واردات الهند من مادة (الكحول المشبعة)، التي تنتجها شركة كيان السعودية للبتروكيماويات.

واعتمدت لجنة التحقيق الهندية بقبول التماس المملكة على حقيقة أن إنتاج شركة كيان لهذه المادة بدأ أساساً في مايو 2015م،

وبلغ إجمالي الكميات المباعة في الهند أقل من (308) أطنان أي أقل من 3% من إجمالي الواردات الهندية من هذه المادة

خلال فترة التحقيق، وعليه ارتأت هيئة التحقيق الهندية استبعاد المملكة نظراً لضآلة الحصة التسويقية لصادرات المملكة

من هذه المادة في السوق الهندي مع الاستمرار في الإجراءات القانونية ضد واردات الهند من هذه المادة

من كل من (اندونيسيا وماليزيا وتايلاند).

تجدر الإشارة إلى هذه القضية من القضايا العالقة، التي يتابعها الفريق المعني بقضايا الدعم

والإغراق برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز – وزير الدولة لشؤون الطاقة.