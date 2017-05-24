الهند تعتزم الاستثمار في أرامكو

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جدة ــ وكالات

قالت الهند إن شركاتها لتكرير النفط المملوكة للدولة قد تصبح مستثمرا رئيسيا في أرامكوا السعودية عندما يصدر عملاق النفط السعودي طرحا عاما أوليا للأسهم العام القادم مع سعي نيودلهي لتعزيز الروابط مع أكبر منتج للخام في العالم.

ووفقا لـ “رويترز” قال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان إن شراء حصة في ارامكو قد يكون جزءا من خطة لشركات تكرير النفط الهندية المملوكة للدولة لاقامة مشروع للتكرير مع الشركة السعودية.

واضاف برادان قائلا في مقابلة “انا اتوقع ان تكون ارامكو موردا لفترة طويلة جدا… ناقشنا الفكرة مع وزير الطاقة السعودي (خالد) الفالح في هيوستون هذا العام. هم (ارامكو) مهتمون بالمشروع المشترك.”

واضاف ان ثلاث شركات هندية لتكرير النفط مملوكة للدولة تخطط لبناء مجمع جديد للتكرير بطاقة 60 مليون طن سنويا على الساحل الغربي للبلاد وأن إقامة شراكة مع مورد كبير سيعزز هذه الخطة.

وتخطط أرامكو لتسجيل حصة تبلغ 5% من الشركة في بورصات متعددة العام القادم وتأمل بجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار عبر هذا التسجيل للأسهم الذي قد يجعل قيمة أكبر منتج للنفط في العالم تصل إلى تريليوني دولار.

وأبلغت مصادر ان أرامكو تخطط لأن تعرض على أكبر المستهلكين لنفطها، مثل الصين والهند، دور المستثمر الأساسي في الطرح العام الأولي لتعزيز العلاقة معهم في الأجل الطويل.

وقال برادان “إنها فكرة جيدة… أنا لا أستبعد هذا. سننظر فيها ونقيمها.”

والهند هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم وتستورد 86% من حاجاتها من دول أوبك لتغطية طاقتها التكريرية التي تبلغ 4.6 مليون برميل يوميا والتي تخطط لزيادته.