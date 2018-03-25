الهيئة الأوروبية تعتمد بكالوريوس التمريض والعلاج الطبيعي بجامعة حائل

سلمت الهيئة الأوروبية AHPGS للاعتماد الدولي, شهادات اعتماد برنامج البكالوريوس لتخصصي التمريض والعلاج الطبيعي في كليتي التمريض والعلوم الطبية التطبيقية بجامعة حائل لمدة خمس سنوات تنتهي في 30 سبتمبر 2023م.

جاء ذلك خلال استقبال معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم في مكتبه بالمدينة الجامعية اليوم

عميد الجودة والتطوير الدكتور زيد الشمري وعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور محمد المقبل

وعميد كلية التمريض الدكتور فرحان الشمري

حيث سلَّمهم خلال الاستقبال شهادات الاعتماد للتخصصات التي حصلت على الاعتماد من الهيئة الأوروبية.

يذكر أن جولات خبراء الهيئة الأوروبية AHPGS للاعتماد الدولي قد انطلقت في شهر ديسمبر 2017م في المدينة الجامعية

وأجريت عدة لقاءات مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب وجولات للمسح الوثائقي والاطلاع على مباني الكليات الجديدة.