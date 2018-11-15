الهيئة العالمية تقيم دورة التعريف بالطرق المثلى لتقديم السيرة النبوية في قرغيزيا

نظمت الهيئة العالمية للكتاب والسنة التابعة لرابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع الإدارة الدينية لمسلمي بقرغيزيا دورة التعريف بالطرق المثلى لتقديم السيرة النبوية، في مدينة بشكيك قرغيزيا

وقال الأمين العام للهيئة العالمية للكتاب والسنة الدكتور عبدالله بصفر: إنه تنفيذاً لتوجيه الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، نظمت الهيئة العالمية للكتاب والسنة دورة التعريف بالطرق المثلى لتقديم السيرة النبوية

وشارك في الدورة مديرو المعاهد والمدارس، وعدد من أئمة وخطباء المساجد في قيرغيزيا، وذلك بحضور سماحة مفتي جمهورية قيرغيزيا والدكتور أحمد سيف الدين تركستاني مندوب الهيئة, وعدد من ممثلي المؤسسات القرآنية والمهتمين بالشأن القرآني إلى جانب الطلاب والدارسين

وأشاد المشاركون في الدورة بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في خدمة الإسلام والمسلمين وتمسكها بمنهج الوسطية والاعتدال والعناية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أنحاء العالم، كما أشادوا بدور رابطة العالم الاسلامي والهيئة العالمية في خدمة القرآن الكريم وعلومه على مستوى العالم.