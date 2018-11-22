الهيئة العالمية للكتاب والسنة تحصل على الأيزو وتكرم المتعاونين

جدة – البلاد

كرمت الهيئة العالمية للكتاب والسنة التابعة لرابطة العالم الإسلامي المتعاونين معها من القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية في حفل أقامته أمس الأول في فندق الدار البيضاء بجدة.

وتحدث الأمين العام للهيئة الدكتور عبدلله علي بصفر في كلمته خلال الحفل، عن الهيئة وأهدافها وأنشطتها التي امتدت إلى أكثر من 70 دولة وإنجازاتها خلال مسيرتها المتمثلة في نشر القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في مشارق الأرض ومغاربها.

وعبر الدكتور بصفر عن شكره وتقديره ، للقيادة الرشيدة على الاهتمام والدعم المتواصل لأنشطة الهيئة ومن ذلك إقامة مسابقة أصغر حافظ للقرآن الكريم الدولية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وبمتابعة من قبل أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد عبد الكريم العيسى، سائلا الله أن يوفق الهيئة في إيصال رسالة القرآن الكريم والسنة النبوية المتمثلة في نشر رسالة التسامح الوسطية والاعتدال.

وشاهد الحضور عروضاً مرئية تعرف بأنشطة الهيئة وإنجازاتها المتعددة ، بعدها قامت إحدى المؤسسات الدولية بتكريم الهيئة بمنحها شهادة الأيزو العالمية.

ونيابة عن المتعاونين أكد إمام وخطيب جامع خادم الحرمين الشريفين في جدة عبد العزيز بن صالح الزهراني أن الهيئة ماضية في التوسع في أنشطتها من خلال الندوات التي تعرف بالسنة النبوية وتبين أوجه الإعجاز فيها.