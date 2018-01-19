الهيئة العامة للإحصاء تنفي إصدارها بيان حول التعدد عند السعوديين

نفت الهيئة العامة للإحصاء صحة النسب المتداولة حول التعدد عند السعوديين وأوضحت بأن الأرقام التي وردت فيها غير صحيحة

وأكد تيسير الفرج المتحدث الرسمي للهيئة أن الهيئة لم تصدر أي بيانات حول التعدد عند السعوديين وأنَّ البيانات التي تصدرها الهيئة في المسوح الديموغرافية لا يمكن من خلالها احتساب التعدَّد .

وأضاف بأن ما تم نشره هو اجتهادات لم يوفق مُعدَّها لأنَّه لم يأخذ في الاعتبار مكان إقامة الزوجة في منطقة وزوجها في منطقة أخرى ، ولم تستند إلى بيانات تتعلق بالتعدد ، وبين المفرج أن الإحصاءات المتعلقة بعدد مرات الزواج – حسب المسح الديموغرافي- لا تعني أنها حالات للتعدد فهي تشمل الزواج بعد الطلاق أو بعد الوفاة سواء للذكور أو الإناث .