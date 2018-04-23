“الهيئة العامة للثقافة” تحتفي باليوم العالمي للكتاب

تحتفي الهيئة العامة للثقافة باليوم العالمي للكتاب من خلال تنظيم فعاليةً خاصةً بهذه المناسبة تقام خلال الفترة بين 23 و26 أبريل الجاري في مجمع البوليفارد بالرياض.

ويشارك في الفعالية مجموعة من الجهات الحكومية ووزارة الثقافة والإعلام، ومكتبة الملك عبد العزيز العامة

ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومشروع الأميرة سحاب بنت عبد الله

بالإضافة إلى مجموعة من الجهات التطوعية التي تقدم عدداً من المبادرات.

وسيتخلل الفعالية التي ستكون متاحة للجميع، تنظيم جلسات حوارية بمشاركة مجموعة من المتحدثين والمحاضرين يتناولون خلالها العديد من الموضوعات ذات الصلة.

وتهدف الهيئة العامة للثقافة من خلال تنظيم الفعالية إلى نشر ثقافة مصاحبة الكتاب

وتشجيع القراءة وتحفيزها ، وذلك إيماناً بأهمية تكوين المعرفة وتعزيز ثقافة الفرد

وتنمية العلوم التي تسهم في بناء مجتمع مُلهم يساعد في تطوير نمط حياة الأفراد وينمّي معرفتهم.

يأتي تنظيم الفعالية انطلاقاً من اهتمام الهيئة بقطاع الأدب الذي يعد أحد القطاعات الرئيسة التي ترعاها الهيئة.