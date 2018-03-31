الهيئة العامة للرياضة تكمل استعداداتها قبل انطلاق بطولة المملكة للبلوت

أكملت الهيئة العامة للرياضة تجهيزاتها لتنظيم ” بطولة المملكة للبلوت ” على كأس الهيئة، والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل بالرياض، وتستمر حتى يوم الأحد، وذلك في مركز “أبكس” للمؤتمرات والمعارض، والصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وتعدّ بطولة المملكة للبلوت إحدى المبادرات التي سبق الإعلان عن تنظيمها من قبل معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، حيث تم رصد جوائز مالية للفائزين تصل إلى مليون ريال سعودي لأصحاب المراكز الأربعة الأولى، و سيحصل صاحب المركز الأول على 500 ألف ريال، فيما سينال صاحب المركز الثاني مبلغ 250 ألف ريال، و صاحب المركز الثالث على 150 ألف ريال، وأخيرًا يظفر صاحب المركز الرابع بـ 100 ألف ريال.

ومن المنتظر أن يشارك في البطولة 12288 لاعبًا من أصل ما يقارب 80 ألف مسجل حتى الآن، سيتم اختيارهم بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية، على أن يبدأ استقبالهم على مدار ثلاثة أيام من اليوم السبت وحتى ‪يوم الثلاثاء المقبل‬ في مقر الصالة الخضراء، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي؛ لتسليمهم البطاقات الرسمية التي تخول لهم المشاركة في البطولة، على أن تنطلق المنافسات بدءاً من يوم الأربعاء وحتى الأحد من الساعة 2.00 ظهراً وحتى الساعة 12.00 من منتصف الليل.

وكانت اللجان المنظمة قد انهت كافة التحضيرات اللازمة لانطلاق البطولة، بوضع الطاولات المخصصة للعب، كما تم الاستعانة بعدد 384 طاولة موزعة على المقرين المخصصين لاستضافة هذا الحدث، بواقع 256 طاولة في الصالة الخضراء، سيلعب عليها 8192 لاعبًا، وعدد 128 طاولة مجهزة لاستضافة مواجهات 4112 لاعبًا، فيما سيشارك في تحكيم مجريات البطولة 414 حكماً و 103 منظمين.

يذكر أن الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، و تزامناً مع إقامة البطولة، سيقيم العديد من الفعاليات المتنوعة في المقرين اللذين ستقام عليهما المنافسات.

وتأتي إقامة هذه البطولة امتدادًا للأحداث الرياضية التي تقيمها الهيئة العامة للرياضة في الآونة الأخيرة، ضمن خططها الهادفة إلى نشر ثقافة الألعاب المختلفة والمتنوعة في المملكة، حيث نظمت الهيئة خلال الربعين الأخيرين من عام 2017، والربع الأول من عام 2018 عددًا من البطولات والأحداث الرياضية المتنوعة، مثل بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج، وسباق الأبطال للسيارات، وماراثون الرياض الدولي، وبطولة كأس الهيئة العامة للرياضات الإلكترونية، وأخيرًا تنظيم المهرجان العالمي لرياضات المغامرة، بينما ستشهد الأيام القريبة المقبلة إقامة العديد من البطولات، كمنافسات ‪WWE‬ في جدة ‪27‬ ‪إبريل‬ الجاري، ونهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة في جدة مايو المقبل، وكذلك البطولة الرمضانية الدولية على كأس رئيس الهيئة، والتي ستقام في الفترة 19-1 من شهر رمضان المبارك المقبل، إضافة إلى استضافة المملكة نهائي بطولة العالم للدرون ‪DRL‬ في النصف الثاني من العام الجاري، بمشاركة الأبطال والمحترفين العالميين في هذه اللعبة واسعة الجماهيرية.