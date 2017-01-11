الهيئة الملكية تعتمد مشروعات بـ 317 مليونا

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الجبيل- البلاد

اعتمدت الهيئة الملكية بالجبيل امس عدة مشروعات صناعية في مدينة الجبيل الصناعية بتكلفة إجمالية بلغت 317 مليون ريال، على مساحة 67.650 مترا مربعا.

ووقع عن الهيئة الملكية بالجبيل المهندس مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل عبدالعزيز بن نور الدين عطرجي، وممثلين عن ست شركات منفذة للمشروعات, وذلك بمقر الهيئة الملكية بالجبيل.

وأوضحت الهيئة أن المشروعات تتمثل في مشروع شركة صدارة للكيماويات لإنشاء وتشغيل مرفق لتوزيع مادتي أوكسيد الإيثلين وأكسيد البروبلين بمنطقة البلاسكيم بالجبيل (2)، ومشروع شركة تمام للمشروعات لإقامة مشروع لإنتاج أجهزة فحص بالموجات الضوئية وأجهزة فحوص خزانات النفط،

ومشروع شركة داز السعودية المحدودة لإقامة مصنع لتدوير النفايات الكهربائية والالكتروني، ومشروع شركة مشروعات ازدان القابضة لإنتاج رؤوس معدات حفر آبار الزيت والغاز، ومشروع مصنع مستقبل المساندة الصناعية القابضة لإنتاج الخراطيم الهيدروليكية والبلاستيكية وتوصيلاتها والخدمات المصاحبة لها، ومشروع شركة الآلات الدقيقة والتحكم المحدودة لإنتاج أكواع أجهزة التحكم وصمامات أجهزة التحكم.