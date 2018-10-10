الهيئة الملكية توقع 11 عقداً بقيمة تجاوزت 1.3 مليار ريال

أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مؤخراً أحد عشر عقدًا بقيمة إجمالية بلغت مليارا وثلاثمائة وواحدا وستين مليونا وثمانمائة وأربعة وستين ألف ريال وذلك لتنفيذ مشاريع إنشائية وتشغيلية تستهدف تطوير البنى التحتية والتجهيزات الأساسية في مدنها الأربع الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية وجازان للصناعات الأساسية والتحويلة.

وقد استهدفت العقود التي وقعها معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، مع رؤساء وممثلي شركات محلية وأجنبية، إنشاء وتشييد الطرق الأساسية والجسور لخدمة الصناعات وخطوط الكهرباء ومرافق لإدارات التشغيل والصيانة ومدارس ورياض أطفال، كما شملت العقود إنشاء مرافق لخدمات هندسية وبنى تحتية ومرافق مساندة للأعمال الطبية والطوارئ ورفع مستوى الأمن والسلامة والتشجير والبستنة.

ويأتي توقيع العقود في إطار حرص الهيئة الملكية المتواصل لإنفاذ التوجيهات السامية وتنفيذ مبادراتها الخاصة ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتحقيق رؤية المملكة 2030، كما ستعمل على زيادة حجم الاستثمارات في المدن التابعة لها وتعظيم الناتج الصناعي وصولا إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه واستقراره ورفع قدراته التنافسية.