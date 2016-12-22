الوافي : جدة تزخر بأدبائها ولمسنا ارتياح الجميع لإقامة معرض الكتاب

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جدة – واس

أكد وكيل محافظة جدة محمد بن حمد الوافـي أن معرض جدة الدولي للكتاب صاغ فكرته صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا للمعرض ليخرجه واقعاً يخدم مسيرتنا الثقافية والأدبية مشيراً إلى أن هذا الحدث استطاع أن يستقطب 450 دار نشر محلية وخليجية وعربية وعالمية مما جسد مكانته على الخارطة العالمية .

ونوه بالمعرض الذي يعد جزءا من فعاليات مدينة المهرجانات والمنتديات والملتقيات ، وتمثيل لرغبة سمو محافظ جدة لأن تكون لهذه المدينة معرض للكتاب على غرار المدن الأخرى ليلبي شغف المثقفين والأدباء والكتاب والمجتمع بأسره كعرس ثقافي يضاف إلى مخزون المملكة من الثقافة والأدب بشكل عام .

وقال : إن السلبيات في المعرض السابق ادركت لتكون النسخة الثانية من المعرض متجددة ومتنوعة في مخرجاتها حيث يرأس صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد اللجنة العليا للمعرض ويتابع كافة مراحله ليحصد بإذن الله النجاح ويؤدي الأهداف الذي وضع من أجلها .

واستطرد يقول : مدينة جدة تزخر بأدبآئها ومثقفيها ومن هذا المنطلق جاءت فكرة اقامة المعرض بما يحويه من أوعية المعرفة المختلفة ، وقد لمسنا ارتياح الجميع على اقامة هذا المعرض وما يقدمه لهم ويلامس تطلعاتهم ، فقد تجاوزا الـ 150 ألف زائر وسط تكاتف جميع الادارات الحكومية في محافظة جدة .