الواكد والشنيف : هدف الأنصاري خطأ وكهربا صحيح

شارك عبر واتساب

جدة- عبدالعزيز عركوك

أكد الناقدان خالد الشنيف، وعبدالله الواكد، أن رجل الخط ألغى هدفا صحيحا للاتحاد في الشوط الأول؛ بداعي التسلل، حيث إن التسلل كان على المهاجم التونسي أحمد العكايشي، الذي لم يشترك في الهجمة،

وكان موقف محمود كهربا سليما، ولم يكن هناك أي مبرر لاحتسابه تسللا، لا سيما أن رجل الخط رفع الراية بعد إحراز الهدف، وأضافا: إن الهدف الأول للاتحاد عن طريق فهد الأنصاري غير صحيح، بعد أن لمست الكرة يد اللاعب قبل دخولها إلى المرمى،

كما أشارا إلى أن التعاون ظهر أكثر تنظيما وخطورة؛ بفضل المجهود الكبير الذي قدمه أحمد الزين،

فيما اعتمد الاتحاد على الكرات الثابتة بالإضافة إلى التغيير المميز الذي أجراه المدرب سييرا بعد إخراج ربيع السفياني، وإدخال المحترف الكويتي فهد الأنصاري، الذي تمكن من ربط خط الوسط وإمداد الهجوم بالكرات المميزة.