الوحدة بأحزان التفريط والغيابات يلتقي رائد التحدي .. الثأر وصراع المدرب الوطني يشعل مواجهة الشباب والباطن

شارك عبر واتساب

تقديم – أحمد إلياس

تستأنف مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل للمحترفين بإقامة مباراتين؛ تجمع الأولى فريق الشباب نظيره فريق الباطن على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ويلتقي فريق الوحدة منافسه فريق الرائد على ملعب إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع .

الشباب & الباطن

يستضيف فريق الشباب نظيره فريق الباطن على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز في مباراة تنطلق الساعة (5.55) مساءَ، ويلعب فريق الشباب المباراة وهو في المركز الخامس برصيد (22) نقطة جمعها في أربع عشرة مباراة، فاز في خمس مواجهات، وتعادل في سبع مباريات، وخسر مباراتين، ويعتمد مدرب الفريق الشبابي الوطني سامي الجابر على اللاعبين الارجواني سبيستيان ريباس وسلطان الدعيع وعبدالله الفهد وعبدالمجيد الصليهم وهتان باهبري وهيرتي فرنناديز، ويبقى المهاجم الجزائري بن يطو الورقة اتلرابحة للشباب ،ويغيب عن الفريق ثنائي الدفاع المميز حسن معاذ والجزائري جمال بالعمري؛ بسبب الايقاف .

وفي الطرف الآخر يدخل فريق الباطن اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد (١٣) نقطة جمعها في أربع عشرة مباراة، فاز في ثلاث مباريات، وخسر سبع مواجهات وتعادل في اربع مباريات ويعتمد المدرب الوطني خالد القروني المدير الفني للباطن على اللاعبين بدر الظفيري ووليام ألفيس ولاسانا فاني وحسن شراحيلي وجورجي سلفا ومشاري العنزي وفيصل عيادة الظفيري وفي الهجوم على اللاعب المميز والخطير سهو المطيري .

الوحدة & الرائد

يواجه فريق الوحدة منافسه فريق الرائد على ملعب إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في لقاء ينطلق الساعة ( 7.50) مساءً، ويدخل فرسان مكة اللقاء وهم في المركز الثالث عشر برصيد (10) نقاط حصدها في أربع عشرة مواجهة، فاز في ثلاث مباريات وخسر عشر مباريات وتعادل في واحدة، وسيعتمد مدرب الفريق المصري عادل عبدالرحمن على اللاعبين عامر هارون وحاتم بلال وعبدالله الشامخ وجهاد الباعور ومنصور النجار وعبدالإله المالكي ويوديس، وفي الهجوم على مختار فلاته، ويغيب عن الفريق اللاعبون كامل الموسى وأدلوفو ليما وموسى مدخلي ومهند الفاسي؛ بسبب الإصابة،

بينما يغيب اللاعب يحيى مسلم بسبب الايقاف . وفي الجانب الآخر يدخل فريق الرائد المباراة وهو في المركز الثامن برصيد (16) نقطة جمعها في أربع عشرة مباراة، فاز في خمس مباريات، وخسر ثماني مباريات وتعادل في واحدة، ويعتمد التونسي ناصيف البياوي مدرب الفريق الرائد على اللاعبين أحمد الحبيب وجفين البيشي وسعيد المولد وفارس العياف وسلطان الشريف وجليمار وسلطان السوادي، وفي الهجوم على الغيني إسماعيل بانغورا، ويغيب عن الفريق اللاعب حسن الشويش بسبب الإيقاف .