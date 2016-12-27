الوحدة يتعاقد مع مؤمن زكريا .. وصالح جمعة في الطريق

مكة المكرمة- عبدالله محمد

وقعت إدارة الوحدة مع لاعب الأهلي المصري مؤمن زكريا للانتقال لصفوق الفرسان الفترة الشتوية عن طريق الاعارة لمدة ستة شهور بداية من شهر يناير المقبل مقابل مليوني جنيه مصري، ومليون للاعب، خلاف السكن والتتقل والراتب الشهري البالغ 15 ألف ريال.

كما طالب المدرب المصري عادل عبدالرحمن مدرب فريق الوحدة الحالي الادارة الوحداوية بالتعاقد مع صالح جمعة لاعب الاهلي المصري أيضا عن طريق الاعارة ستة شهور، وفتحت ادارة الوحدة المفاوضات مع ادارة الاهلي المصري بذلك.

جدير بالذكر ان ادارة الوحدة انهت التعاقد بالتراضي مع المحترفين دغلوا من افريقيا الوسطى، وكذلك بريتو البرازيلي، وذلك لعدم فائدتهما للفريق الوحداوي قبل شهر.

كما تنتظر الوحدة يوم الجمعة مباراة مصيرية امام الرائد بمكة المكرمة ضمن منافسات الدوري الأسبوع الخامس عشر، فالفوز يعني للوحداويين البقاء، والخسارة تعني الخطر الكبير، كون اللقاء على ملعب الشرائع.