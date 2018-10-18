الوحدة يستضيف الفيحاء والحزم يواجه القادسية

تقديم- محمود العوضي

تعود عجلات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للدوران مرة أخرى، بعد فترة توقف استمرت 12 يوماً لارتباط المنتخب الوطني ببطولة “سوبر كلاسيكو” الودية الدولية؛ بإقامة مباراتين هامتين، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تجمع الأولى الحزم والقادسية، والثانية بين الوحدة والفيحاء.

الحزم * القادسية

يستضيف فريق الحزم منافسه القادسية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. ويرغب لاعبو الحزم في تصحيح الأوضاع، وتحقيق الفوز أمام القادسية بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها الفريق على يد النصر بنتيجة (5-1) في الجولة الماضية.

كما يأمل الفريق في حصد ثلاث نقاط هامة؛ من أجل التقدم بشكل أكبر في سلم ترتيب الدوري؛ إذ يتواجد الحزم في المركز العاشر برصيد 5 نقط حصدها من تعادلين وهزيمتين وانتصار وحيد.

أما القادسية فلا يختلف الحال كثيراً بالنسبة له؛ إذ إنه لم يفز سوى في مباراة واحدة أمام الاتحاد في الجولة الثانية من عمر المسابقة، تلقى بعدها ثلاث هزائم متتالية. ويستهدف اللاعبون إنهاء سلسلة النتائج السلبية والمستويات الباهتة في المباريات الأخيرة. يحتل القادسية المركز الـ12 في سلم ترتيب البطولة برصيد 4 نقاط.

الوحدة * الفيحاء

يحل فريق الفيحاء ضيفا على الوحدة، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة. يسعى الوحدة تحت قيادة مدربه فابيو كاريل لمواصلة النتائج الإيجابية والأداء القوي حيث إن الفريق ظهر بمستوى مميز في أول 5 جولات بالبطولة. وتمكن فرسان مكة من حصد 9 نقاط أهلتهم للتواجد في المربع الذهبي (المركز الرابع).

ويأمل أيضاً لاعبو الوحدة في استكمال سلسلة اللاهزيمة حيث نجحوا في تحقيق انتصارين والتعادل في ثلاث مواجهات. في حين يتطلع الفيحاء لتصحيح الأوضاع، لاسيما بعد خسارته أمام الرائد في الجولة الماضية بثلاثية دون مقابل. ويحتل الفيحاء المركز الـ14 في سلم ترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط.