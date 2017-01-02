الوحدة يعسكر في مصر وكعكي يدعم بـ50 ألفا

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مكة المكرمة – عبد الله المحمد

غادرت بعثة فريق الوحدة اليوم إلى مصر لإقامة معسكر إعدادي بها خلال فترة توقف دوري جميل للمحترفين.وقال المركز الإعلامي بالنادي إن الفريق سيخوض مجموعة من المباريات الودية خلال فترة المعسكر بالقاهرة.

وأنهى فريق الوحدة مبارياته في دوري جميل قبل فترة التوقف بالفوز 2-1 على الرائد يوم الجمعة الماضي وهو الانتصار الأول للمدرب المصري للفريق عادل عبدالرحمن.

وفي سياق متصل قدم عادل كعكي دعماً مادياً لنادي الوحدة قيمته 50 ألف ريال.