الوحدة يعود من القاهرة بثلاثة لاعبين جدد
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مكة المكرمة- البلاد
عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الثامنة أمس تدريباته بملعب الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز، عقب عودته من معسكره الخارجي بالقاهرة. وكان فريق الوحدة قد خاض معسكرا في العاصمة المصرية القاهرة، وأدى فيها عددا من التجارب الودية تمهيدا لعودة دوري جميل للمحترفين ،استغرق 13 يوماً، وخاض خلاله مباراتين أمام إنبي والمقاولون العرب ،وأبرمت إدارة الوحدة خلال هذا المعسكر ثلاث صفقات؛ حيث تم التعاقد مع الغاني طارق جبرين، وشريف حازم من الإسماعيلي ، وأحمد مجدي من الإنتاج الحربي .
الوسوم:الوحدة يعود من القاهرة
التصنيف: الرياضة
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