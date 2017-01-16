العدد 21817 17 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الوحدة يعود من القاهرة بثلاثة لاعبين جدد

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الوحدة يعود من القاهرة بثلاثة لاعبين جدد
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مكة المكرمة- البلاد

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الثامنة أمس تدريباته بملعب الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز، عقب عودته من معسكره الخارجي بالقاهرة. وكان فريق الوحدة قد خاض معسكرا في العاصمة المصرية القاهرة، وأدى فيها عددا من التجارب الودية تمهيدا لعودة دوري جميل للمحترفين ،استغرق 13 يوماً، وخاض خلاله مباراتين أمام إنبي والمقاولون العرب ،وأبرمت إدارة الوحدة خلال هذا المعسكر ثلاث صفقات؛ حيث تم التعاقد مع الغاني طارق جبرين، وشريف حازم من الإسماعيلي ، وأحمد مجدي من الإنتاج الحربي .

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التصنيف: الرياضة

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