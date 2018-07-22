الرياضة

الوحدة يعيد شيكابالا للدوري السعودي

كتبه adminaccess_time8 / ذو القعدة / 1439 هـ      22 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد

اقترب محمود عبد الرازق (شيكابالا)، لاعب وسط الزمالك، من الانتقال إلى الدوري السعودي. وقد أكد عضو بمجلس إدارة الزمالك، أن الفريق يبحث عن عرض مناسب لرحيل لاعبه.

ويسعى اللاعب الذي كان في قائمة المنتخب المصري بمونديال روسيا، إلى تكرار احترافه في الدوري السعودي، بعد تجربته الناجحة مع الرائد.

وكشف مصدر، أن شيكا سيجاور زميله طارق حامد، في صفوف نادي الوحدة ، في حالة موافقة المدرب كريستيان جروس على رحيل الأخير.

وكشف المصدر أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة، عقب جلسة مرتضى منصور، رئيس الزمالك، وجروس، بحضور اللاعب.

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