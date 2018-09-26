الرياضة

الوحدة يفرض التعادل على الاتحاد

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time14 / محرم / 1440 هـ      26 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تعادل فريق الاتحاد مع ضيفه الوحدة بهدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأفتتح الوحدة أهداف اللقاء بقدم التركي إيميري كولاك (33)، وعادل الاتحاد عن طريق عبدالعزيز العرياني (53)، قبل أن يضيف التشيلي كارلوس فيلانويفا الهدف الثاني للاتحاد (58)، في حين تمكن الوحدة من إدارك التعادل بواسطة البرازيلي ريناتو شافيز جونيور (60).

وحصد الاتحاد أول نقطة له محتلاً المركز 14، ووصل الوحدة إلى النقطة السادسة في المركز السادس.

ibrahim

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