الوحدة يفرض التعادل على الاتحاد

تعادل فريق الاتحاد مع ضيفه الوحدة بهدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأفتتح الوحدة أهداف اللقاء بقدم التركي إيميري كولاك (33)، وعادل الاتحاد عن طريق عبدالعزيز العرياني (53)، قبل أن يضيف التشيلي كارلوس فيلانويفا الهدف الثاني للاتحاد (58)، في حين تمكن الوحدة من إدارك التعادل بواسطة البرازيلي ريناتو شافيز جونيور (60).

وحصد الاتحاد أول نقطة له محتلاً المركز 14، ووصل الوحدة إلى النقطة السادسة في المركز السادس.