الوحدة يواصل انطلاقته القوية والحزم يعمق جراح القادسية

جدة- البلاد

واصل فريق الوحدة عروضه القوية هذا الموسم، وانتزع فوزا مستحقا على حساب الفيحاء، بهدفين لهدف ، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في افتتاح مباريات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم الوحدة بهدف عن طريق لاعبه أوتيرو في الدقيقة 58، قبل أن يعادل الفيحاء النتيجة عن طريق أسامة هوساوي “بالخطأ في مرماه” في الدقيقة 76. وعاد الوحدة للتقدم مجددًا عن طريق توفيق بوحيمد “بالخطأ في مرماه” في الدقيقة 87.

فرفع الوحدة رصيده لـ 12 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الفيحاء عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر. وفي نفس الجولة، حقق الحزم فوزًا على ضيفه القادسية 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. تقدم الحزم في الدقيقة 7 عن طريق لاعبه محمد الصيعري،

الذي عاد في الدقيقة 47، وأضاف الهدف الثاني، قبل أن يقلص اللاعب بيسمارك في الدقيقة 52. وبذلك رفع الحزم رصيده لـ 8 نقاط في المركز السابع، فيما توقف رصيد القادسية عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.