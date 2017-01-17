الوحدة يواصل تدريباته صباحا ومساء وعبدالرحمن يركز على المرتدات

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مكة المكرمة-عبدالله محمد

ادى الفريق الوحداوي مرانة مساء امس على ملعب النادي بالتنعيم بحضور جميع اللاعبين وتحت اشراف المدرب المصري عادل عبدالرحمن حيث كانت التدريبات عبارة عن تمرين استرجاعي لمران امس الاول

فمنذ عودة الفريق من مصر والمدرب يولي اهتماما كاملا على التمرين الصباحي واهمية اكثر من التمرين المسائي

حيث ركز في التمرين الصباحي على الجوانب اللياقية وفي التمرين المسائي على الجوانب التكتيكية واتضح من المران اعتماد المدرب المصري على اللعب بطريقته المعهودة بتكثيف النطقة الدفاعية باكبر عدد من اللاعبين والتركيز على الهجمة المرتدة واللعب الباص القريب والاحتفاظ بالكرة بين اقدام اللاعبين لارهاق الخصم ومن المتوقع ان تكون هي طريقته في كل المباريات.