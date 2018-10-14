الودعاني يتفقد جاهزية “مدينة تدريب الأمن” لاستضافة بطولة الرماية التكتيكية الثالثة

متابعة- محمد قاسم

تفقد رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي رئيس اللجنة التنفيذية لبطولة الرماية التكتيكية الثالثة للقطاعات العسكرية على درع التفوق العام لوزارة الداخلية العقيد سلطان الودعاني، اليوم، ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض التي ستُقام عليها منافسات البطولة الأسبوع المقبل في الرياض، بحضور أمين عام الاتحاد مدير البطولة العقيد سعيد القرني، وجميع رؤساء اللجان العاملة في البطولة.

واستمع “العقيد الودعاني” من مدير البطولة عن الجهود التي تبذل من الاتحاد الرياضي لقوى الأمن الداخلي لتجهيز الميادين، حيث تم إعداد ميدان حديث لاستقبال الفرق المشاركة لتكون بالشكل المشرف لتناسب حجم البطولة، ومن ثم تجول في ميدان منافسات الرماية السريعة والدقة والتكتيكية.

من جهة أخرى، اجتمع رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي بأعضاء اللجنة الإعلامية، وتم من خلاله الاطلاع على خطة اللجنة واستعداداتها لتغطية البطولة على جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والإلكترونية والمسموعة، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.