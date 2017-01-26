العدد 21827 27 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الورطان ولجنة (الاحتلاف )

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الورطان ولجنة (الاحتلاف )
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عبدالرحمن الزهراني

من زمان ..وهذا حال الورطان ..
لجنته تختلف عن كل اللجان ..
فالصراعات والمشاكل تملأ المكان ..
يدّعي الاحترافية والإتقان، وهو من تتحكم به الميول والألوان .
لا يؤمن بالاختلاف , ويعشق الخلاف ..

وحوّل اللجنة من (احتراف ) إلى ( احتلاف ) ..
أعماه تعصبه المقيت عن طريق الحياد والإنصاف .
في الصباح قرار، ومع المساء يتغير المسار، حسب ما يطلبه أهل الدار .
باختصار .. قراراته تصب الزيت على النار ..

بصراحة …استمراره في رياضتنا عار .
ظهوره حصري (لأعفن ) برنامج.. التعصب ديدن مقدمه( السامج ) ..
الذي فاحت ريحته بالداخل والخارج .

أخطأه كثيرة ، وسقطاته خطيرة ، وشخصنته للمواقف مثيرة ..
حتى أصبح الفشل مصيره .
لوائحه تثير الجدل، وتناقضاته محل السخرية والهزل ..
لا يتعلم من دروس الماضي، فليس به أمل .

وفي الختام ..
وبعدما كشف الشرفاء عنه اللثام ..
واتضحت الحقيقة لكل الأنام ..
سيسقط بالضربة القاضية، ويعلن الاستسلام ..
ويخرج من المشهد بلا احترام .

@ABDUZAHRANI

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التصنيف: الرياضة

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