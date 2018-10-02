“الوزراء” يمدد عمل برنامج المعارض والمؤتمرات لخمس سنوات

وافق مجلس الوزراء ، خلال جلسته اليوم الثلاثاء ، في قصر اليمامة بالرياض ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على تمديد عمل برنامج المعارض والمؤتمرات لخمس سنوات .

وبحسب قرار المجلس فانه ، بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 5 ـ 46 / 39 / د ) وتاريخ 24 / 8 / 1439هـ، ورقم ( 2 ـ 60 / 39 / د ) وتاريخ 10 / 11 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد مدة عمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المنصوص عليها في البند (عاشراً) من قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 17 / 7 / 1434هـ، لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 17 / 10 / 1439هـ، على أن ينتهي العمل بالبرنامج في حال اعتماد استراتيجية صناعة المؤتمرات والمعارض والعمل بها، خلال مدة السنوات الخمس.