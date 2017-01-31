الوزن الزائد يهدد 70 % من السعوديين

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جدة ــ البلاد

حذرت أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة أمل كنانة، من ارتفاع معدلات السمنة لدى الأطفال في المملكة، بسبب ماوصفته بالعادات الغذائية والأنماط الحياتية الخاطئة .

وكشفت كنانة، عن ارتفاع معدلات الإصابة بالوزن الزائد في المملكة إلى 70 % من إجمالي السكان، في حين بلغت معدلات الإصابة بالسمنة لدى الأطفال تحت عمر السنتين ما يقارب 36%, لافتة الى أن النساء هن الأكثر عرضة للسمنة من الرجال؛ بسبب الحمل والولادة،

مضيفة أن الأطفال الذكور تحت 18 عامًا، هم الأكثر عرضة للسمنة من الأطفال الإناث، في حين أن الأطفال الإناث فوق سن 18 عامًا هم الأكثر عرضة للسمنة من الأطفال الذكور، موضحة أن داء السمنة يشكل خطراً كبيراً لما له من مضاعفات على أمراض السكر والضغط وآلام المفاصل والمرارة وأمراض القلب والشرايين, بالإضافة إلى المشاكل النفسية والأجهزة التناسلية.