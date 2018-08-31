الوصفة الإلكترونية ترفع مستوى الأمان الدوائي

جدة – وليد الفهمي

أكد عبدالله الغامدي المتحدث باسم صحة جدة أن الوصفة الالكترونية المعمول بها ببعض المستشفيات بصحة جدة تهدف بأن تكون التقنية على جميع منشاتها وذلك لتطوير العمل على تحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات المتطورة الحديثة في مجال الخدمات الطبية التخصصية، ومنها أنظمة الخدمات الصيدلانية وسعياً لرفع مستوى الأمان والسلامة في صرف وتناول الأدوية وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة فضلاً عن تقليل نسبة الأخطاء في صرف الأدوية.

وكشفت صحة جدة عن اتجاها إلى تقليل نسبة الأخطاء في صرف الأدوية وذلك من خلال تطبيق تجربة الوصفة الالكترونية بصيدلية المستشفى الداخلية ببعض المستشفيات بصحة جدة سعيا لرفع مستوى الأمان و السلامة في صرف وتناول الأدوية و تحقيق أعلى معدلات الكفاءة.

من جانب آخر بدأت وزارة الصحة في تطبيق النظام بالتعاون مع الصيدليات التجارية، بحيث يتم تأمين الدواء للمرضى عن طريق القطاع الخاص، وتتحمل الصحة دفع تكاليف العلاج حيث سيتم إبلاغ المواطن أو المقيم بالوصفة الالكترونية على هاتفه المسجل في نظام الوزارة وسيتم صرفه من الصيدليات التجارية وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول 2020 م.