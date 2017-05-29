الوطني كلمة السر للصعود

شارك عبر واتساب

جدة- البلاد

خصت الجماهير مدرب منتخب الشباب سعد الشهري بالإشادة، بعد نجاحه في قيادة المنتخب الوطني للشباب، للدور الثاني في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بكوريا الجنوبية، بعد تعادله مع منتخب أمريكا 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس. وهو التعادل الذي رفع به المنتخب رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، بينما رفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى خمس نقاط، تصدر بها المجموعة السادسة، ليتأهل الأخضر الشاب باعتباره أحد أفضل ثوالث المجموعات. ووجهت الجماهير رسائل للشهري عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالت له فيها: ” مبروك للمدرب سعد الشهري التأهل للدور المقبل من كأس العالم للشباب . الخطوة القادمة أصعب، وكلنا ثقة بكم، لتكونوا قدها ” ” شكراً سعد الشهري… شكراً للاعبين ، منتخب شاب يشرف، ويرفع الرأس ، مبروك التأهل والقادم أجمل- بحول الله… مبروك لصقورنا الشباب. وقالت الجماهير:إنه بعد6 مشاركات في كأس العالم للشباب بالمدرب الأجنبي، لم تتجاوز فيها السعودية دور المجموعات، فإن الأخضر الشاب يصعد مرتين متتاليتين لدور الـ16 بالمدرب الوطني القروني في 2011، والشهري في 2017