الوفد الإذاعي السعودي يختتم زيارته للسودان ويشكر السفارة السعودية

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جدة- البلاد

اختتم وفد الإذاعة السعودية زيارته للخرطوم عاصمة جمهورية السودان الشقيقة، بعد لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين السودانيين، تحدثوا خلالها عبر أثير الإذاعات السعودية عن تهنئتهم للمملكة حكومة وشعباً، بمناسبة ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله – كما عبروا عن اعتزازهم بمواقف المملكة، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قيادة التضامن العربي والإسلامي؛ للوقوف ضد المخططات العدوانية، التي تستهدف الأمة، والعمل على مكافحة الإرهاب.

وقدم الوفد الإذاعي خالص الشكر لسفير خادم الحرمين الشريفين في السودان الأستاذ علي جعفر، ومنسوبي السفارة على تعاونهم المثمر، الذي ساهم بشكل فاعل في إنجاح المهمة الإعلامية للوفد الإذاعي، وخص بالشكر المستشار أحمد عقيل، والأستاذ محمد المجممي، والأستاذ أحمد المحايلي.

مما يذكر أن الوفد الإذاعي السعودي ضم الأستاذ صلاح كلكتاوي مدير البرامج بإذاعة جدة، والمذيع محمد الراعي، والمخرج محمد العسيري، والمهندس محمود المولد.