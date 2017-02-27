العدد 21858 27 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين في ماليزيا يزور مجموعة ( برسرانا )

0 تعليق 67 مشاهدة
الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين في ماليزيا يزور مجموعة ( برسرانا )
شارك عبر واتساب

كوالالمبور- واس

قام الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين في زيارته الرسمية لماليزيا ، بزيارة امس لمقر مجموعة شركات ( برسرانا )، المشغلة لقطار المشاعر، وذلك في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

واطلع الوفد على عدد من التجارب الناجحة للشركة، مبديًا إعجابه بالتجربة الماليزية المتميزة في عددٍ من المجالات.
وفي ختام الزيارة التقطت الصور التذكارية.

الوسوم:,

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق