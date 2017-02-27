الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين في ماليزيا يزور مجموعة ( برسرانا )

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كوالالمبور- واس

قام الوفد الإعلامي المرافق لخادم الحرمين الشريفين في زيارته الرسمية لماليزيا ، بزيارة امس لمقر مجموعة شركات ( برسرانا )، المشغلة لقطار المشاعر، وذلك في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

واطلع الوفد على عدد من التجارب الناجحة للشركة، مبديًا إعجابه بالتجربة الماليزية المتميزة في عددٍ من المجالات.

وفي ختام الزيارة التقطت الصور التذكارية.